Il vestito si strappa sul didietro, Elodie: le curve maculate della cantante mandano in visibilio i fan

La bellissima Elodie è una delle cantanti più amate e seguite degli ultimi tempi. La giovane infatti vanta milioni di fans sui social e questo non solo per la sua bellissima voce, ma anche per la sua sensualità.

La bella cantante Elodie Patrizi, conosciuta meglio come Elodie, è una delle giovani cantanti più seguite di tutti i tempi. La ragazza dopo il grande successo avuto grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi.

La sua partecipazione al programma infatti l’ha resa molto nota, tanto che poo dopo è riuscita ad a sfondare nelle classifiche musicali con il brano Margarita insieme al suo attuale fidanzato Marracash.

La bella Elodie infatti ha ottenuto un enorme successo nel corso di questi mesi, infatti dopo essere arrivata seconda al talent show su Canale Cinque e aver vinto il premio della Critica, Elodie si sta godendo come è giusto che sia il suo successo.

Oggi infatti Elodie è anche molto popolare sui social, infatti proprio come le sue colleghe, anche la cantante spesso e volentieri pubblica foto e video della sua quotidianità per i suoi numerosissimi fans. Ed è proprio una delle foto pubblicate dalla giovane,che ha fatto impazzire il web. La bella Elodie a quanto pare infatti ha pubblicato una foto davvero bollente che ha lasciato i fan di stucco.

La foto in questione vede la bella cantante con un vestitino animalieri super sensuale e sexy. Non sono venute a mancare infatti i commenti e i likes, che in poco tempo hanno intasato il profilo della cantante.