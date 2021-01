“Ha degli interessi, possiede quote del Billionaire”. Elisabetta Gregoraci, cosa c’è dietro al suo via vai da Dubai

“Ha degli interessi, possiede quote del Billionaire”. Elisabetta Gregoraci, cosa c’è dietro...

L’incessante andirivieni da Dubai di Elisabetta Gregoraci finisce al centro dell’attenzione social-mediatica.

I fan di Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex protagonista cardine del Grande Fratello Vip 5, hanno notato un sospetto e incessante andirivieni da Dubai, florido capoluogo degli Emirati Arabi. Senza troppa immaginazione, il popolo del web ha ragionevolmente supposto che dietro agli spostamenti della showgirl ci siano degli interessi economici.

Elisabetta Gregoraci e il continuo andirivieni dagli Emirati Arabi

Acquisite le ipotesi dei fan, il settimanale Chi ha approfondito la vicenda e ha svelato un’indiscrezione esclusiva sulle frequenti trasferte dell’ex Lady Briatore:

“In passato Elisabetta Gregoraci aveva acquistato delle quote del locale dell’ex Flavio Briatore, il Billionaire Dubai. E ora, d’accordo con lui, è volata in terra araba per controllare i suoi affari da mille e una notte, che vanno a gonfie vele”

Stando a ciò che si apprende dal magazine Chi, quelli della showgirl altro non sarebbero che viaggi d’affari:

“Le cose pare vadano benissimo e i due ex sarebbero più che soddisfatti. Del resto c’è da dire che Dubai ha aperto le porte al turismo e ovunque spuntano tour operator che propongono volo, soggiorno e perfino il vaccino anti Covid”

Elisabetta Gregoraci in veste di business woman? Che stia cercando di seguire le orme del suo ex marito? Questo non ci è dato sapere, ma i presupposti sembrano esserci tutti.

Visto che a causa del Covid si può viaggiare SOLO per motivi di lavoro, mi sembra ovvio che la Gregoraci vada spesso a Dubai per questioni professionali. Il settimanale “Chi” crede di aver fatto lo scoop😑 — Elisea M. (@EliseaM7) January 22, 2021

Ma in tutto ciò la Gregoraci di nuovo a Dubai? #GFVIP — smokeinthe_street (@MartinaFiera) January 18, 2021