Elisabetta Gregoraci, gli stivali Jimmy Choo di 2 mila euro scatenano l’indignazione collettiva

Divampa la polemica social per gli stivali Jimmy Choo indossati da Elisabetta Gregoraci in occasione della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Laddove c’è Elisabetta Gregoraci non mancano i simposi virtuali e l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 non ha fatto eccezione. L’ex Lady Briatore è tornata nella casa di Cinecittà, tutta in tiro e con degli stivali da urlo che hanno fatto imbufalire i suoi detrattori.

GF Vip 5, gli stivali di Elisabetta Gregoraci scatenano l’ira dei web-indignados

Lunedì 11 gennaio la showgirl calabrese ha fatto il suo glorioso ritorno nel Cucurio del GF Vip sfoderando un elegante mini-dress a doppiopetto firmato Elisabetta Franchi. Un abito raffinato che ha un valore commerciale di 459 euro.

Ma a fare una sostanziale differenza nell’outfit total white di Elisabetta Gregoraci sono stati i suoi accessori. L’ex moglie di Flavio Briatore ha sfoggiato un paio di orecchini in oro e perle di Dior, del valore di 390 euro.

Ma non è finita qui. Il pezzo d’abbigliamento più costoso che non ha mancato di destare l’ira e l’invidia delle sue haters, sono stati gli stivali Jimmy Choo color panna. Prezzo di listino? Udite udite, 1.175 euro.

Com’era facilmente prevedibile, sul profilo Instagram della showgirl sono piovute centinaia di lusinghe, ma altrettante critiche distruttive. In molti hanno definito i suoi stivali da 1.175 euro uno “schiaffo alla povertà”.

Inutile ribadire che, molto probabilmente, Elisabetta Gregoraci non ha pagato né il mini-dress né gli stivali, verosimilmente regalati dai due brand di moda in nome del cosidetto product placement.

Inquietante come Elisabetta Gregoraci si ostini ad indossare capi d’abbigliamento griffatissimi, come gli syivali di 2000€. Persino Kate Middleton veste #Zara e non ci trova nulla di male!! — Elisea M. (@EliseaM7) January 15, 2021