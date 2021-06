A questo giro a tuonare contro Elisabetta Gregoraci sono i moralisti della rete. Il popolo dei social ne ha le tasche piene di assistere a futili ostentazioni del lusso e si pronuncia contro di lei.

Il benessere economico dell’ex Lady Briatore scatena la vena polemica e la contrarietà dei web-indignados. Tra chi storce il naso annoveriamo i suoi agguerriti detrattori, che sul social network Instagram le puntano il metaforico ditino:

“Sul profilo di Elisabetta Gregoraci si possono osservare le sue storie di Instagram, in cui si vede che è in barca, in bikini e indossa i suoi famosi bracciali di oro bianco e diamanti di 14 mila euro l’uno (se non di più!). Poi non si lamenti se i ladri le fanno gli scippi o furti!”