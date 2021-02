Elisabetta Gregoraci, offese e insulti contro gli ex concorrenti del GF Vip:...

Non sono passate inosservate le ultime Stories dell’Ex Gieffina. Elisabetta Gregoraci non la manda a dire: verità dietro le offese choc.

L’ex compagna di Flavio Briatore ritorna nuovamente sotto i riflettori a seguito di una serie di Stories offensive e provocatorie apparse poche ore fa sul suo profilo di Instagram.

Le Stories in questione puntano il dito contro alcuni degli Ex concorrenti del Grande Fratello Vip, con parole taglienti e frasi velate che nascondono serie offese contro i suoi ex compagni d’avventura.

I fan di Elisabetta Gregoraci non riescono a credere ai loro occhi. La conduttrice rivela le ragioni.

Scopriamo insieme tutti i dettagli di quanto accaduto.

Elisabetta Gregoraci al limite: ‘Da oggi parlo io’

‘Ciao ragazzi ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i ‘paletti’. Da oggi parlo io’, ha esordito la showgirl Calabrese, una frase che sembra essere un chiaro riferimento alla fiamma scoccata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

La curiosità alimentata dal post, non ha però esaudito le aspettative dei followers, che nelle successive Stories si sono trovati dinanzi a frasi provocatorie e offensive non solo contro Pretelli ma anche verso alcuni degli ex concorrenti del celebre Reality di Mediaset tra cui Enock Barwuah, Francesco Oppini, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis.

Tra tutte quelle balzate maggiormente agli occhi dei fan, è la velata minaccia contro Enock Barwuah, al quale ha lanciato un monito, ovvero di smetterla di scriverle altrimenti rivelerà il contenuto delle loro conversazioni.

Per non parlare della frecciatina pungente all’Ex Velino di Striscia la notizia e le altre crudezze riservate al figlio di Alba Parietti e non solo.

La verità dietro le Stories: ‘Il profilo non è stato hackerato’

Data l’assurdità dei contenuti apparsi sulla bacheca della Showgirl, i fan hanno creduto in un primo momento che il suo profilo fosse stato hackerato.

Attimi di terrore anche per la stessa Gregoraci che inerme ha dovuto assistere ad un tale caos sul suo profilo social privato, pensando di essere stata vittima del furto delle sue credenziali per accedere ad Instagram.

Ma poco dopo, fortunatamente l’arcano mistero è stato risolto, nessun hacker, ma un cattivissimo scherzo de ‘Le Iene’.

Cara Eligreg, ora te lo diciamo noi: ma cosa ne sssai di chi pubblica le tue storie?! Perché Elisabetta Gregoraci se la prende con tutti i suoi ex coinquilini del #GFVip? È tutto uno scherzo cattivissimo de #LeIene e di @nicdedevitiis. Da martedì 16 febbraio su Italia1! pic.twitter.com/PO5S4MQ1iE — Le Iene (@redazioneiene) February 4, 2021

Uno scherzo come sempre da cardiopalma, a seguito del quale la bellissima showgirl calabrese si è scusata e ha tenuto a sottolineare che ‘non avrebbe mai scritto’ post simili sulla sua pagina contro gli ex coinquilini della casa.