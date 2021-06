Il bikini più strizzato di tutti i tempi? Quello di Elisabetta Gregoraci. Ritratta a bordo di una barca, la dea calabrese incendia il venerdì pomeriggio con la sua sconvolgente avvenenza e sensualità.

Gambe chilometriche, addominali tonici e un sorriso disarmante, stiamo parlando della vulcanica Elisabetta Gregoraci. In attesa di partire in giro per l’Italia per la nuova edizione di Battiti Live, la conduttrice calabrese si gode una giornata in barca in compagnia di suo figlio Nathan Falco e alcuni amici intimi.

Elisabetta Gregoraci è la regina dell’estate 2021: foto pericolosissime, si mostra così

Le foto della sua gita in barca sono semplicemente mozzafiato. Non solo mamma amorevole, anche femme fatale. Gli ultimi scatti in bikini hanno lasciato esterrefatti i suoi 1,8 milioni di followers e hanno fatto incetta di like.

Un bikini variopinto e stringatissimo delinea le forme in una sinuosità strabiliante: la sgambatura profonda scopre gran parte del corpo. I contorni disegnati dalle curve sembrano realizzati da un compasso.

Elisabetta Gregoraci si tuffa dalla barca e mostra un addome piatto come una tavola da surf, glutei e gambe ultra toniche e tornite. Una meraviglia che esce dalle acqua cristalline.

Perché non sono nata Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/UkpCc1gAJ2 — Tati (@destructibless) June 11, 2021