Elisabetta Gregoraci fuori di seno: l’incidente bollente al Grande fratello Vip

L’ex moglie di Flavio Briatore è entrata da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, ma ha già dato spettacolo con il suo fisico da urlo

Due pezzi aderente e forme in vista, Elisabetta Gregoraci mostra subito tutta la sua bellezza!

Elisabetta Gregoraci in costume accende il GF Vip

Era probabilmente la concorrente più attesa di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci, che ha attirato immediatamente le attenzioni di tutti.

La showgirl calabrese, mattatrice in questi primi giorni del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è mostrata spesso in costume da bagno, infuocando la casa più spiata d’Italia.

I gieffini stanno spesso in costume per prendere il sole in terrazzo, fare il bagno in piscina e lavarsi in doccia e in vasca, e così Elisabetta Gregoraci ne ha approfittato per gironzolare per la casa con un due pezzi verde.

Il costume è aderente e si vedono tutte le sue forme, che attirano le attenzioni di tutti, soprattutto del pubblico che la segue da casa.

La Gregoraci tiene molto al suo corpo e lo allena intensamente, come si vede dalle sue braccia toniche e dalla sua tartaruga.

Di recente, su Instagram è stata anche caricata, dallo staff della showgirl, una foto inedita dell’ex moglie di Flavio Briatore, che posa in abito bianco a pois trasparente.

La posa stuzzica gli utenti che la seguono sulla sua pagina social, che non possono fare a meno di commentare con frasi in cui mostrano tutto il loro apprezzamento.

“Sei straordinariamente bellissima… spero che vinca tu il GF Vip”

Continua l’avventura della bellissima Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello, che tra un sorriso e una chiacchiera regala scatti mozzafiato. Chissà di quale altro costume farà sfoggio nei prossimi giorni!