Non è stato un bel rientro a casa quello di Elisabetta Gregoraci. Lunedì 21 giugno la showgirl e suo figlio Nathan Falco, nel fare ritorno alla propria abitazione monegasca, si sono imbattuti in un topo d’appartamento che si era introdotto furtivamente nella loro proprietà.

Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, la showgirl calabrese racconta la sgradita visita del topo d’appartamento. Stando alla sua minuziosa esposizione dei fatti, il malvivente avrebbe tentato inutilmente la fuga:

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola. Rientrando mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è catturato, è stato arrestato, Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia”