Elisabetta Gregoraci in lacrime, il crollo in diretta: ‘Per lui mi sono annullata’

Commozione e rivelazioni durante l’intervista di Silvia Toffanin a Elisabetta Gregoraci, che si è confessata sul suo rapporto con Flavio Briatore.

La nota showgirl italiana Elisabetta Gregoraci è tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin su Canale 5.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato per la prima volta della separazione con l’imprenditore.

Dopo aver rassicurato tutti sulle condizioni di salute dell’ex marito che ha contratto il Covid-19:

“Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”.