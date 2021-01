Elisabetta Gregoraci, badilata estrema su Pierpaolo Pretelli: bacchettata severa a mezzo social

Un durissimo attacco firmato Elisabetta Gregoraci. Una vera e propria badilata contro l’ex velino e concorrente del Grande Fratello Vip 5 sta facendo sgranare gli occhi dei fan.

Nella trentaquattresima puntata del GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha regalato ad Andrea Zenga l’opportunità di andare in finale, penalizzando Tommaso Zorzi. La showgirl passa all’attacco su Instagram, dove mette nel mirino la linea strategica adottata dal suo ex amico speciale.

Tutto verte attorno alla finale del reality show di Canale 5. Dopo che il trentenne lucano ha espresso una preferenza, privilegiando Andrea Zenga piuttosto che Tommaso Zorzi, la showgirl è intervenuta dall’alto del suo profilo Instagram:

“Mi aspettavo salvasse Tommaso… Non capisco Pierpaolo. Non capisco come mai non abbia scelto Tommaso. ANDREA era già in finale, poteva votare Tommy, dai”

Da par suo, Pretelli ha già provveduto a fare chiarezza. A poche ore dal termine della puntata di lunedì scorso, si è rivolto a Tommaso Zorzi e ha snocciolato la seguente giustificazione:

“Sai la stima che ho per te… Era indeciso fino all’ultimo, non sapevo che fare. Sul momento poi ho scelto Andrea, ma nulla di personale. L’ho fatto perché so per certo che tu sarai in finale. Tu non ne avevi bisogno, perché sei fortissimo e lo sappiamo tutti”