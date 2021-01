Elisabetta Gregoraci si stende sul letto e alza la gamba in FOTO: “Scegli sempre queste posizioni…”

Elisabetta Gregoraci si stende sul letto e alza la gamba in FOTO:...

L’ex gieffina ha sconvolto tutti con una foto che sta facendo molto discutere e che mostra la showgirl in una versione inedita.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello VIP 5, Elisabetta Gregoraci fa il suo ritorno sui social più carica che mai.

La showgirl è riapparsa con uno scatto che in poche ore è diventato virale.

La foto ha lasciato basito gran parte del pubblico.

Elisabetta Gregoraci stupisce sempre

Negli ultimi mesi, la showgirl è finita più volte al centro dell’attenzione mediatica.

Prima per il mantenimento di Flavio Briatore, poi per il presunto fidanzato, poi per la liaison con Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del GF Vip.

Ora, si parla spesso degli interessi della donna per gli introiti derivanti dalle attività imprenditoriali dell’ex marito.

Questa volta, invece, EliGreg è diventata virale con uno scatto incredibile, che la mostra a letto in una posizione piuttosto… scomoda.

La foto fa il giro del web

Poche ore fa, Elisabetta Gregoraci ha postato una foto che ha guadagnato migliaia di likes su Instagram.

Sul social in questione, Elisabetta è seguita da 1,6 milioni di followers, che la tempestano sempre di commenti e cuoricini.

Questa volta, la Gregoraci ha lasciato allibiti i followers per essersi mostrata in una versione inedita, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’ex gieffina, infatti, si è mostrata a letto, in pigiama, mentre legge un libro.

La donna ha voluto stupire i suoi fan e, per questo, ha assunto una posa molto scomoda. Ha aperto completamente le gambe e ha sottolineato il gesto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Immediate le reazioni dei fan, che hanno sottolineato come Elisabetta Gregoraci scelga sempre queste posizioni per nulla comode.

La showgirl ha voluto stuzzicare la fantasia dei suoi followers e sembra proprio che ci sia riuscita!