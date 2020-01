Volto deformato e gonfio, Elisabetta Canalis: la foto sui social lascia tutti senza parole

Elisabetta Canalis irriconoscibile, la bellissima showgirl ed ex velina del bancone di Striscia la Notizia mostra sui social il volto deformato

Elisabetta CanalisLa bellissima Elisabetta Canalis è una delle donne più amate da sempre. La sua bellezza mediterranea è sempre stata un punto a suo favore, tanto che ancora oggi a distanza di anni è sempre molto affascinante.

Elisabetta Canalis e il volto deformato

Come ogni showgirl, anche la bellissima Elisabetta Canalis è molto attiva sui social. La showgirl infatti come le sue colleghe, usa molto i social e spesso e volentieri la showgirl delizia i suoi fan con foto davvero sexy e video divertenti. Come le sue colleghe anche Elisabetta, fa uso di diversi filtri di Instagram davvero divertenti.

La stessa showgirl infatti si è presentata ai followers con un viso completamente deturpato, ma cosa è successo alla showgirl?

Canalis: i filtri assurdi sul viso

La bellissima Elisabetta Canalis si è presentata diversa da solito. La showgirl infatti si è presentato ai fans con un viso decisamente diverso. Come ogni utente di Instagram, anche la Canalis ha deciso di usare i bellissimi e divertentissimi filtri dei social. La giovane infatti si è divertita insieme ai suoi numerosissimi fans di farsi vedere con un viso quasi deturpato.

La bella Elisabetta infatti ha fatto sorridere e non poco i suoi fans, la foto pubblicata infatti vede la showgirl con un viso gonfio, ma si presenta bellissima come sempre. La foto ha ricevuto moltissimi likes e tanti commenti divertenti che hanno divertito e non poco la bella Elisabetta.

Un modo divertente ma anche riflessivo di usare i social quello dell’ex velina che spesso e volentieri lancia dei messaggi molto importanti suoi fan sia italiani che americani. Ely sa sempre come distinguersi sia in Tv che sui social.