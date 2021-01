Svelate le foto della mega villa di Elisabetta Canalis. Chi non vorrebbe...

Svelate le foto della casa dell’ex velina di Striscia La Notizia. Chi non vorrebbe una casa così?

Elisabetta Canalis si è trasferita da anni negli Stati Uniti, dove vive in compagnia del marito e della figlia Skyler.

La showgirl e attrice sarda abita in alcune lussuosissime case, che fanno invidia a tutti i followers che la seguono e che ormai sono 2,8 Milioni.

Le sue ville sono principalmente due, una a Los Angeles e l’altra a Santa Monica. Scopriamole insieme!

Lusso sfrenato nella villa di Elisabetta Canalis

L’influencer vive in una villa incredibile a Palm Desert, in California, dove può godere di una meravigliosa piscina esterna in ogni periodo dell’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Gli interni delle sue case sono lussuosissimi. Una di queste ha anche il camino, davanti cui si fa fotografare spesso nei momenti di relax.

Alcune aree delle sue case hanno uno stile molto semplice, con inserti in legno, marmo e altri materiali raffinati. Il bagno è una delle stanze che la Canalis fotografa di più.

Lo stile della casa è incredibile

Elisabetta è una donna elegante e gli interni della sua abitazione incarnano a pieno il suo stile. I divani sono in tessuti sofisticati e anche i tappeti non sono da meno.

Elisabetta si allena in palestra, all’aperto, ma anche nel suo salone, davanti alla tv, e regala ai suoi fan foto che inquadrano angoli nascosti della sua villa.

Elisabetta fa sport davvero ovunque e una delle sue stanze preferite in cui allenarsi è quella dallo stile più semplice, a tratti chabby.

Il pubblico apprezza moltissimo le ville lussuose della Canalis, dove è fortunata di vivere assieme alla famiglia.