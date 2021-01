Elisabetta Canalis, la maglia è striminzita e accende i fan – FOTO

L’ex velina di Striscia La Notizia ha sconvolto i followers con una foto che sta facendo il giro del web e che la mostra in versione inedita.

Elisabetta Canalis è la Little Crumb del web. Il suo profilo Instagram vanta 2,8 milioni di seguaci ed è una garanzia per coloro che la sostengono da sempre.

Nelle ultime ore, la showgirl ha postato uno scatto incredibile che dagli Stati Uniti è arrivato fino in Italia.

La velina dei record

Elisabetta Canalis è una velina atipica. Rispetto alle altre della sua generazione, ha ottenuto enorme successo tra il pubblico italiano, specialmente quello maschile.

Nei primi anni 2000 ha spopolato con il calendario di MAX, che l’ha voluta per posare in un nudo artistico che l’ha resa ancor più celebre.

Grande il successo anche come attrice in fiction come Carabinieri, mentre da anni ormai vive negli Stati Uniti con il marito e la piccola Skyler.

Elisabetta è lontana km dalla sua Sardegna che le ha dato i natali, ma le sue foto continuano a spopolare in ogni caso nel nostro Paese.

Una, in particolare, sta facendo il giro del web in queste ultime ore.

Maglietta corta e décolleté esplosivo

Poche ore fa, Elisabetta Canalis ha postato una foto a dir poco piccante sul suo profilo Instagram.

L’ex velina si mostra in tutto il suo splendore, nonostante abbia già superato i 40 anni.

La Canalis è comparsa di punto in bianco con una maglia cortissima, che le lascia il pancino scoperto e le evidenzia il lato A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

In pochissimo tempo, ha raggiunto i 72 mila likes e tantissimi commenti di approvazione da parte dei fan che la seguono e la stimano.

Elisabetta ha un corpo super sensuale e le sue foto bollenti rimarranno nella storia.