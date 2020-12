Elisabetta Canalis, il body è trasparente: davanti al camino infuoca il web

L’ex velina di Striscia La Notizia ha postato uno scatto davvero illegale, in cui si mostra senza veli davanti al suo camino di casa.

Elisabetta Canalis è amatissima e, nonostante non sia più in Italia da anni, continua a essere seguita dal suo affezionatissimo pubblico italiano.

È passato molto tempo da quando la donna saliva sul palco di Striscia La Notizia o recitava in Carabinieri al fianco di Roberto Farnesi, eppure è ricordata da tutti.

Di recente, la Canalis ha postato una foto osè che ha superato i 175 mila like su Instagram, dove è seguita da quasi 3 milioni di followers.

La bellezza intramontabile di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha 42 anni ed è identica a quando di anni ne aveva 20.

La modella di origini sarde vive ormai da anni a Los Angeles con il chirurgo italo-americano Brian Perri, con il quale ha messo al mondo la figlia Skyler Eva, nata il 29 settembre del 2015.

In America continua a lavorare e a collaborare con numerosi brand, che sponsorizza spesso sui social.

Di recente, la donna ha collaborato con Intimissimi e ha colto l’occasione per postare una foto davvero seducente, che la ritrae senza veli.

La bellezza di Elisabetta Canalis è intramontabile e lo sanno bene i suoi fan che la riempiono di like!

La foto seducente conquista tutti

La modella e attrice si è mostrata con una mise davvero piccante in questi giorni in cui in Italia fa molto freddo.

Anche a Los Angeles il clima è invernale e infatti Elisabetta si riscalda con il suo camino di casa.

Peccato, però, che sia completamente scoperta e indossi soltanto un completino intimo che lascia ben visibili tutte le sue forme.

La Canalis è incantevole e anche i suoi followers glielo ricordano con apprezzamenti quotidiani.