Elisabetta Canalis sdraiata sul divano in costume: la FOTO bollente manda in...

Elisabetta Canalis provoca le fantasie degli utenti sui social. La celebre showgirl stupisce con una foto dai toni bollenti: ‘Una Dea’.

Elisabetta Canalis è tra le showgirl più amate dal pubblico italiano, il quale adora seguire la sua vita quotidiana ma anche professionale attraverso il suo profilo social che vanta oltre 2,8 milioni di followers.

Bellissima, la showgirl sarda poche ore fa ha pubblicato un seducente scatto su Instagram, con il quale ha mandato su di giri il pubblico maschile e femminile.

Una vera Dea da venerare, ecco tutti i dettagli.

La foto manda in visibilio i followers

Una bellezza naturale e senza tempo quella dell’Ex Velina di Striscia la Notizia, la quale di domenica pomeriggio si è chiesta quale canzone avesse accompagnato i suoi fan durante questi mesi contrassegnati dalla Pandemia.

Ma quasi nessuno è riuscito a darle una risposta, perchè rimasti senza fiato dalla bellezza immortalata nel suo ultimo scatto.

Elisabetta Canalis si mostra così distesa sul divano con le gambe incrociate con in dosso soltanto un bikini.

A mettere i risalto le sue bellissime gambe lunghe e toniche uno stiloso paio di stivali country dai toni freddi bianco e neri, che mettono altresì in evidenza il colore della sua pelle ambrata senza imperfezioni.

Il post su IG scatena una pioggia di Like

Lo scatto social, ha conquistato in pochissime ore oltre 75mila Like e centinaia di commenti da parte degli utenti i quali non hanno potuto fare a meno di omaggiare la bellezza mediterranea della bellissima showgirl sarda.

Tra i diversi commenti è balzato subito agli occhi degli utenti quello di Arisa, che le ha scritto:

‘La più bella del mondo’

e ancora:

‘Complimenti hai un bel fisico fanciulla’

scrive un altro utente.

Una bellezza disarmante ed innegabile quella della showgirl 42enne, che ancora una volta è riuscita ad incantare i fan con le sue forme mozzafiato.