Il tessuto strizza troppo: le curve fuoriescono, Elisabetta Canalis provoca con un Lato B altamente infiammabile

Elisabetta Canalis pazzesca su Instagram, lo scatto in bikini stuzzica la fantasia dei followers: «Come il buon vino: più avanza l’età più bella diventa!»

E’ entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima e sin da subito ha incantato tutti per la sua immensa bellezza. Elisabetta Canalis è molto attiva sui social e il suo account Instagram vanta oltre 2 milioni di followers che non si perdono mai un suo scatto. Di recente, l’ex velina mora ha pubblicato un scatto decisamente bollente: è di spalle e il suo lato B è in primo piano.

Elisabetta Canalis in bikini sui social

Classe 1978, Elisabetta Canalis è divenuta uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. La showgirl ha raggiunto la notorietà in seguito alla sua partecipazione, in veste di velina, dello storico TG satirico ‘Striscia La Notizia‘, insieme a Maddalena Corvaglia. Nella sua lunga carriera nel mondo della tv, la modella ha dimostrato di aver un grande talento anche nei panni di attrice prendendo parte ad una serie di pellicole di successo, tra questi i più importanti: Natale a New York, La fidanzata di papà e A Natale mi sposo. Inoltre ha preso parte ad alcune fiction come Carabinieri e L’Isola di Pietro 2.

La Canalis ama condividere con i suoi seguaci scatti della sua vita quotidiana, molti di questi infiammano letteralmente il web.

La showgirl in bikini incanta

Non smette mai di stupire i suoi fan. Di recente, Elisabetta Canalis ha condiviso un nuovo post sul suo account ufficiale di Instagram.

Lo scatto in questione ritrae la showgirl con un costume intero e di spalle. Ma quel che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci è il suo lato B marmoreo in primo piano. Ecco la foto che ha mandato in delirio il popolo del web: