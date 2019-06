Elisa Isoardi ha dovuto fare i conti dall’inizio con il fantasma di Antonella Clerici ed per questo che non poteva mancare il riferimento alla conduttrice a La Prova del cuoco

E’ stato un triste giorno per Elisa Isoardi che ha dovuto dire, almeno per adesso, addio al suo programma, La Prova del cuoco. Non poteva mancare un messaggio alla bella ex conduttrice del programma culinario, Antonella Clerici.

Elisa Isoardi, l’addio a La Prova del cuoco

Per adesso, quello della conduttrice, è un addio ma potrebbe rivelarsi anche un arrivederci. Sulla collega Elisa Isoardi, durante i festeggiamenti finali, ha infatti detto:

“E’ ancora nel cuore di tutti”

Facendo riferimento al fatto che sostituirla al timore de “La prova del cuoco” non è stato certo semplice. Durante la puntata, invece, Elisa a La prova del cuoco si è più volte commossa, sempre ringraziando tutta la sua squadra di lavoro.

Specialmente dopo aver visto un filmato girato dietro le quinte del programma, con protagonista tutta la troupe di lavoro, la conduttrice non è riuscita a trattenere i lucciconi e, commossa, ha detto:

“Inizio già a piangere”.

Parole di Claudio Lippi

Gran belle parole da parte di Claudio Lippi, più volte suo ospite di recente, che ha asserito:

“In tanti pensavano che non ce l’avresti fatta, invece…”.

Ringraziamenti per Elisa Isoardi anche da Ivan Bacchi, suo braccio destro in questa edizione de La prova del cuoco: l’ha infatti ringraziata per averlo voluto con sé quest’anno, rivelando

“Qui ho imparato tanto”.

Elisa Isoardi ha risposto subito

E la risposta di Elisa è arrivata subito:

“Spero che continueremo a lavorare insieme”.

Durante i ringraziamenti finali, invece, la conduttrice ha voluto fare anche un piccolo chiarimento, specificando:

“Non voglio fare polemiche, ma ci tengo a ringraziare il nostro capoprogetto, perchè non è stato facile prendere in mano La prova del cuoco a metà anno e portarla avanti così bene!”.

La vittoria di Rosanna

A vincere questa edizione de La prova del cuoco è stata Rosanna, concorrente della squadra del pomodoro rosso. La vincita di Rosanna ammonta a 100 mila euro.

“Grazie a La prova del cuoco, d’ora in poi cucinerò un po’ di più il pesce!”

Ha detto la donna nel corso della gara dei cuochi. E prima che le telecamere si spegnessero, Elisa Isoardi ha dato appuntamento ai telespettatori per settembre.