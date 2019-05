Eliana Michelazzo malore durante la notte. I soccorsi: ' Era in condizioni critiche'

Eliana Michelazzo soccorsa nel cuore della notte per un grave malore. Ritrovata in condizioni critiche. Il messaggio dell’amica sui social preoccupa tutti

Eliana Michelazzo, nuovo personaggio emerso dalla bufera del ‘Prati-Gate’, come è noto sarebbe dovuta essere presente durante la diretta del Grande Fratello andata in onda ieri sera.

La manager di Pamela Prati infatti, aveva richiesto a Barbara D’Urso, conduttrice del programma, di poter entrare all’interno della Casa.

Una strategia vista da molti come un modo, per scrollarsi via di dosso, tutte le responsabilità e le domande che sarebbero derivate dalla tanto attesa confessione da parte della Michelazzo, in onda nel corso di un’intervista al Live – Non è la D’Urso, il prossimo mercoledì, secondo cui, ‘Mark Caltagirone non esiste’.

Eliana Michelazzo assente al Grande Fratello

Nonostante la produzione abbia rifiutato la richiesta della manager, questa sarebbe dovuta essere comunque presente per un intervento. Eliana Michelazzo però, è stata assente nell’arco dell’intera puntata, e pare che il motivo sia un grave malore.

Ecco cosa ha scritto la sua amica, Selvaggia Roma, che l’ha soccorsa, in 2 stories su instagram:

“Siamo con te, fino alle 3 di notte eri sfinita tra le mie braccia. Tutto questo sarà un brutto sogno. Ora devi pensare a te.

poi prosegue, con toni strazianti, rivelando quanto sia ‘distruttivo’ non poter contare su nessuno:

“Ragazzi grazie, davvero grazie. Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare. Sarà un tragitto lungo per Eli”

L’importante, conclude la Roma, è che riesca a riprendersi e stare bene, soprattutto dal punto di vista psicologico:

“ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto.”

Alla luce dei fatti, ciò che tutti si stanno chiedendo in questo momento è, il malore di Eliana Michelazzo, sarà reale quanto l’esitenza di Mark Caltagirone?

Ecco il post scritto da Selvaggia Roma, dopo il malore della sua amica Eliana Michelazzo: