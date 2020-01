Elezioni regionali, Emilia Romagna vota il 26 gennaio: tutte le informazioni

Emilia Romagna Elezioni regionali domenica 26 gennaio 2020: urne aperte dalle ore 7 alle ore 23

Dopo la diatriba tra il Movimento delle Sardine e la Lega di Matteo Salvini sulla questione della Piazza a Bibbiano, finalmente domenica 26 gennaio 2020 si terranno le Elezioni regionali in Emilia Romagna.

Le Elezioni regionali previste in Emilia Romagna permetteranno di “eleggere” il vincitore e conoscere chi governerà la Regione per i prossimi anni.

In buona sostanza, domenica 26 gennaio 2020, si voterà in tutti i seggi della Regione Emilia Romagna per eleggere il nuovo Presidente della Regione.

Le Elezioni emiliane rappresentano un appuntamento imperdibile a livello nazionale, ancor più del voto in Umbria.

Dato che il governo è sempre stato di centrosinistra c’è da chiedersi se con le Elezioni del 26 gennaio possa cambiare qualcosa?

Domenica 26 gennaio: per cosa si vota?

L’Emilia Romagna è una delle regioni più “rosse” d’Italia, ma con le Elezioni regionali che si terranno domenica 26 gennaio la coalizione di centrosinistra potrà continuare a governare?

In effetti, il risultato del “vincitore” non è effettivamente scontato: a contendersi il “posto” da Presidente della Regione Emilia Romagna è il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini e la candidata leghista Lucia Borgonzoni.

Quando si vota?

Domenica 26 gennaio 2020 ben 3,4 milioni di elettori verranno chiamati alle urne: saranno più di 4500 i seggi aperti in 328 comuni dalle 7 alle 23.

Per votare è necessario presentarsi alle urne con un documento di identità valido e con la tessera elettorale.

Elezioni Emilia Romagna 26 gennaio 2020: Come votare?

Per votare alle elezioni regionali in Emilia Romagna, ogni elettore deve tracciare una X sul candidato alla Presidenza o sulla lista che lo sostiene.

Gli elettori:

possono votare solo una lista, in questo caso la preferenza si estende anche al candidato presidente sostenuto da quella lista;

possono votare per un candidato Presidente e per una lista non collegata;

si può votare anche solamente per il candidato presidente

si possono votare per un candidato Presidente e per una lista a lui collegata.

Non è previsto il ballottaggio ed è possibile ricorrere al voto disgiunto.