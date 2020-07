Una sorpresa inaspettata nel kit di benvenuto di Elettra Lamborghini nella stanza d’albergo. Il fidanzato commenta: “Dormi a casa, ci sono persone pazze in quell’hotel”.

La bellissima Elettra Lamborghini è amatissima sui social dove non perde mai l’occasione di condividere i momenti più importanti della sua quotidianità.

In queste ore, la cantante bolognese ha ricevuto un’inaspettata sorpresa nell’hotel in cui soggiorna: l’artista è letteralmente senza parole, ecco cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini: kit di benvenuto bollente

Un periodo particolarmente positivo per Elettra Lamborghini, protagonista delle classifiche italiane con il suo nuovo singolo ‘Isla’ insieme a Giusy Ferreri. La cantante bolognese è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. In queste ore, l’ereditiera più famosa del nostro Paese ha preso parte ad un evento davvero imperdibile: un importante sfilata di un noto brand nel capoluogo lombardo. Per l’occasione, ha indossato un abito che ha lasciato i presenti senza parole.

Inoltre l’artista, una volta tornata in albergo, ha ricevuto un’inaspettata sorpresa da parte dell’hotel in cui soggiorna: la risposta del fidanzato è esilarante!

Il commento del fidanzato

L’ereditiera di ritorno da un evento di moda al quale ha preso parte a Milano, ha deciso di concedersi una doccia rilassante nel bagno dell’albergo.

Tuttavia, l’attenzione dei seguaci è stata catturata dal kit di benvenuto presente in quel bagno nel quale oltre alle solite ciabattine, cuffie per la doccia e saponette un kit della passione. Sul tavolino situato all’ingresso la cantante bolognese ha notato delle mutandine, tanga, preservativi, gel lubrificante, una crema intima e addirittura un vibratore. Il fidanzato, con il quale presto convolerà a nozze, ha commentato così l’esilarante IG stories:

“Dormi a casa baby, gente pazza nell’hotel“

Cosi ha commentato la stramba sorpresa da parte dell’albergo. Insomma, l’artista continua ad essere apprezzata per la sua simpatia ed ironia, oltre per la sua bellezza.