Elettra Lamborghini, gocce di sangue sul palco: ‘Ho il ciclo’

La star italiana non ha potuto fare a meno di condividere con i fan il suo ‘periodo’. Elettra Lamborghini come molte donne è insofferente col ciclo

Elettra Lamborghini ha condiviso una nuova foto hot, mentre si accovaccia indossando una canotta ed è dirompente. Ha scoperto praticamente tutto il seno è praticamente fuori.

La canotta striminzita

La foto è diventata virale e possiamo vedere come la canottiera gialla che indossa lascia ben poco all’immaginazione. Uno dei tanti scatti che l’ereditiera ama condividere sui suoi social. Molti suoi fan hanno apprezzato lo scatto audace, facendo commenti proprio sul suo seno incontenibile. È bastato che la cantante si pieghi in avanti per mostrare praticamente tutto il suo prorompente seno.

La stories di Elettra

Elettra cantava all’ultimo festival di Sanremo “Musica e il resto scompare”, ma ovviamente questa stories non rientra in questo ambito. Elettra Lamborghini è molto formosa e di sicuro non si può far scomparire il suo seno. La cantante gioca molto sulla sua fisicità, sfruttandola per ottenere maggiore visibilità e far felici i propri fan.

Grazie a quanto fa sui social, è tra le influencer più seguite in Italia anche grazie alle sue forme burrose ed esagerate. Le sue stories fanno sempre moltissime visualizzazioni e quest’ultima è diventata decisamente virale per via di quel dettaglio che la canotta mostra.

Elettra Lamborghini era in sala prove, nel bel mezzo di una sessione. Mentre stava provando, Elettra si accovaccia, assume un’espressione imbronciata e fissa dritto verso la fotocamera. Lo scatto che ne risulta è molto hot, complice la canottiera molto scollata, il colore in contrasto con la pelle abbronzata e soprattutto la posizione assunta.

Da qui abbiamo visto uno scatto dove il suo decolté prorompente si mostra in maniera letteralmente incontenibili. Ora non ci resta che aspettare i prossimi scatti della bella ereditiera.