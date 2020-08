Elettra Lamborghini, avete mai visto il fratello? Bellissimo, la sua versione maschile – FOTO

Forse meno noto della sorella e le somiglia in modo impressionante. Prosegue a lavorare nella famosa azienda di famiglia e non nello spettacolo.

Il fratello della cantante porta il nome del nonno che ha fondato la casa automobilistica partendo da un’azienda che produceva trattori. Ferruccio Lamborghini somiglia moltissimo a Elettra, scopriamo di più su di lui.

Cosa fa nella vita

Ferruccio ha 29 anni e potrebbe facilmente diventare un sex symbol, ma ha deciso di restare a lavorare nell’azienda di famiglia e lasciare il mondo dello spettacolo alla sorella.

Durante il suo ultimo compleanno a lockdown concluso è rimasta in famiglia, alla quale è molto legata. In quell’occasione ha mostrato al mondo la mamma, il papà, Ferruccio e tutte le sue sorelle.

Le sorelle le conosciamo già, dato che partecipano ai suoi video musicali o delle sue stories. Ferruccio viene coinvolto molto raramente nella sua vita pubblica.

Ferruccio è il solo fratello e porta un nome importante per tutti gli appassionati di motori, quello del mitico nonno che litigava senza troppi problemi con il suo più acerrimo rivale Enzo Ferrari.

Il lavoro di Ferruccio Lamborghini

Non ha ereditato solo il nome dal nonno, ma anche la passione per i motori. Ferruccio è nato a Bologna nel 1991 ed è il più grande di casa Lamborghini.

Ha corso in moto diventando campione europeo di mini-like e nel 2007 ha esordito nel campionato italiano 125 GP ottenendo diversi premi. Nel 2012 è arrivato primo nel Campionato Italiano Velocità.

In contemporanea ha lavorato anche nell’azienda di famiglia, diventando ben presto il braccio destro del padre Tonino. Ha lavorato come membro del team Marketing, per poi diventare vice-presidente nel 2016 e amministratore delegato.

Sui social mostra il suo lavoro e le sue passioni per i motori, viaggi, orologi…condivide anche moltissimi accessori creati per il brand Tonino Lamborghini.