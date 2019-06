Eleonora Giorgi: ‘Volevo solo morire, non mi fregava di nulla’: il dramma a Vieni da me

Eleonora Giorgi: ‘Volevo solo morire, non mi fregava di nulla’: il dramma...

Eleonora Giorgi a Vieni da me ha raccontato del suo dramma, rompendo il silenzio sul suo passato e sui momenti più bui: ”Pensavo che sarei morta”

Ospite nella trasmissione della Balivo, Vieni da me, Eleonora Giorgi ha parlato della sua vita privata e della sua carriera da attrice. Durante l’intervista è uscito un lato inedito dell’attrice che in pochi conoscono.

Vieni da me, le dichiarazioni di Eleonora

Oggi 11 Giugno come ospite a Vieni da me Eleonora Giorgi, durante l’intervista l’attrice ha risposto alle domande al buoi che la padrona di casa Caterina le ha posto raccontando a fondo i dettagli della sua vita privata e non solo.

L’attrice inizia parlando della sua vita, non avendo paura di ammettere davanti a tutte le persone che stavano seguendo il programma di fare ricorso alla chirurgia plastica.

Ha parlato infatti, dell’intervento al quale si è sottoposta per sembrare più giovane. La durata è stata di ben 5 ore, ed ha raccontato a tutti di usare la chirurgia per contrastare il tempo che passa.

Eleonora si è raccontata a 360 gradi e non ha nascosto nessun lato del suo carattere, raccontando anche un grave problema di cui ha sofferto quando era giovane.

Giorgi: ”Pensavo di morire prima dei miei 23 anni”

La bella attrice continua parlando della sua adolescenza, analizzando i vari aspetti con la conduttrice ed il pubblico.

Ed durante l’intervista ha anche parlato dei suoi problemi con la droga, a tal proposito ha dichiarato:

Pensavo che sarei morta prima dei 23 anni. La mia è stata una generazione che ha avuto questo problema con l’eroina, che conoscevamo poco

Eleonora è riuscita ad uscire dal tunnel della droga grazie all’amore per Angelo Rizzoli, dal quale ha avuto il suo primo figlio Andrea.

La Giorgi, ormai donna matura, ha raccontato che non farebbe più un’esperienza del genere ed ha lanciato un appello a tutti i giovani che stavano guardando il programma dicendo di stare lontani da qualsiasi tipo di droga.