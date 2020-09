Elena Sofia Ricci, in bikini a 58 anni: forma fisica perfetta

La celebre attrice si fa notare non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua bellezza sensuale e senza tempo

Elena Sofia Ricci fa il pieno di like su Instagram con il suo scatto che la mostra in costume da bagno al mare!

Il successo di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è un’attrice amatissima dal pubblico italiano, che la apprezza nei vari ruoli nei quali si immerge nelle serie tv e nei film italiani.

I prodotti di cui è protagonista sono numerosi e non fanno altro che mettere in rilievo le sue doti artistiche. Molti la ricordano per aver interpretato Lucia Liguori nella fiction Mediaset “I Cesaroni” o suor Angela in “Che dio ci aiuti”.

La Ricci ha ottenuto anche la gratificazione di ricevere il David di Donatello alla migliore attrice nel 2019 e il Nastro d’argento nel 2018!

Non solo ottime capacità recitative, ma anche splendida bellezza, che Elena Sofia mostra spesso su Instagram, attraverso vari scatti che la ritraggono in splendida forma.

La foto clamorosa dell’attrice

Di recente, la donna ha postato un’immagine in cui appare in costume da bagno, con un due pezzi nero che sfoggia orgogliosa di fronte al mare.

Elena Sofia Ricci ha 58 anni e un fisico mozzafiato da far invidia alle 30enni!

Lo scatto caricato su Instagram dalla donna ha subito riscosso enorme successo: molti sono stati i commenti di apprezzamento nei suoi confronti, che l’hanno inorgoglita.

Sembra proprio che per Elena Sofia Ricci il tempo non passi mai: un vero spettacolo della natura!