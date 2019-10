Elena Santarelli ‘Piango tutte le mattine’: lo sfogo dopo la malattia di Giacomo che adesso sorride

Elena Santarelli, la bellissima showgirl ha messo finalmente un punto alla malattia del figlio Giacomo:” Piango ancora tutte le mattine”

La giovane e bella Elena Santarelli, può dirsi finalmente felice. La showgirl dopo una lunga battaglia contro il tumore che aveva colpito una zona del cervello il suo piccolo Giacomo ha finalmente tirato un sospiro di sollievo.

Elena Santarelli e il dramma del cancro

Come in tanti gia sanno, la giovane Elena Santarelli ha affrontato un periodo per niente facile. La giovane showgirl ha lottato insieme al suo piccolo Giacomo, la battaglia contro il tumore. Due anni per niente facile per la showgirl e per la sua famiglia, che ha dovuto superare passo per passo questa orrenda malattia.

Oggi però Elena Santarelli insieme al marito, può finalmente dire che è finita. Dopo due lunghi anni passati tra casa e ospedale, il piccolo Giacomo è guarito. Il tumore infatti, sembra esser scomparso, anche se il piccolo per i prossimi cinque anni dovrà sottoporsi a delle visiti di controlli, per accettarsi che il tumore non ricompaia. Da questa difficile situazione però Elena si è rialzata più forte che mai tanto da voler scrivere un libro sull’esperienza e sul dolore che aveva colpito la sua bellissima famiglia, donando il ricavato al progetto Heal che da anni segue i bambini con i tumori infantili. In questo libro la Santarelli ha raccontato tutte le sue emozioni e le paure che spesso e volentieri teneva nascoste per non mostrarsi debole. Ha deciso infatti di raccontare tutto il suo dolore e di farlo con una giusta causa.

Elena Santarelli e il percorso terapeutico

Elena Santarelli in tutti questi anni di dolore ha sempre mostrato una grande forza, soprattutto per suo figlio Giacomo, che ha vissuto la malattia in prima persona. Elena infatti, è stata da sempre una donna molto forte ma questa esperienza la resa vulnerabile, pare infatti che la stessa abbia dichiarato di essere nelle mani di alcuni esperti:

“Rischio di crollare e per questo sto seguendo un percorso terapeutico. Devo liberarmi innanzitutto dalla paura di venire giudicata”

La Santarelli infatti ricorda ogni giorno il brutto percorso che lei e la sua famiglia hanno dovuto affrontare e nell’intervista infatti ricorda:

“Lo faccio tutte le mattine, dopo aver accompagnato Giacomo a scuola. Non mi sembra vero che stia di nuovo bene”.

Oggi però la Santerelli insieme al suo piccolo Giacomo e al resto della famiglia sembrano stare molto meglio, infatti hanno deciso di trasferirsi e di ricominciare la loro vita lontano dalla vecchia casa.