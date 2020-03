Elena Santarelli scoppia in lacrime a L’Intervista per la dolorosa ferita: ‘Impossibile dimenticare’

Elena Santarelli scoppia in lacrime a L’Intervista per la dolorosa ferita: ‘Impossibile...

Elena Santarelli torna a raccontarsi nell’arco del programma condotto da Maurizio Costanzo, L’Intervista. La Showgirl in lacrime, la dolorosa confessione

Elena Santarelli è tra le showgirl più ammirate dal pubblico italiano, una donna forte, e coraggiosa, che nell’ultimo periodo è stata sotto i riflettori a seguito della lotta contro un tumore cerebrale maligno del suo piccolo Giacomo.

Una lotta dura dalla quale però sono usciti vincitori e insieme si fanno portavoce e sostengono il Progetto Heal, che finanzia la ricerca.

La Showgirl di recente si è concessa ad una lunga intervista ai microfoni di Maurizio Costanzo nell’arco del programma L’Intervista. La Santarelli non riesce a trattenere le lacrime. Scopriamo di più.

Elena Santarelli scoppia in lacrime: ‘Impossibile dimenticare’

Un’intervista intensa, quella guidata da Maurizio Costanzo, ove la moglie di Bernardo Corradi è ritornata a parlare, tra i diversi argomenti del tumore che ha colpito il figlio.

Un esperienza forte, e traumatica, impossibile da dimenticare, ed è proprio tra le lacrime che rivela:

‘È qualcosa che avrai sempre dentro, è impossibile da dimenticare. Ma non è solo il dolore di mio figlio’

poi la devastante confessione:

‘Non so quante persone frequentano le camere mortuarie degli ospedali di pediatria. Per me questa è stata l’esperienza che mi ha proprio congelato’

ha detto Elena Santarelli.

Elena Santarelli: ‘Mi sono sentita impotente’

Un esperienza che segna nel profondo, si legge tra righe del racconto della madrina del Progetto Heal, la quale ha poi raccontato cosa è accaduto portato in terapia intensiva, Giacomo si è svegliato:

‘Purtroppo sì. Ha detto portatemi via, ma non potevo portarlo via dalla terapia intensiva. Mi sono sentita impotente e ho dovuto lasciarlo lì’

Oggi fortunatamente è tutto passato, lo scorso anno infatti hanno annunciato a vittoria contro il brutto mostro, e la Santarelli al proposito non può dirsi che fortunata e felice, ma anche profondamente ferita dal fatto che molte sue compagne di viaggio, non possono più riabbracciare i loro figli, che purtroppo non sono riusciti a sconfiggere quel male terribile:

‘È bello vedere Giacomo che sta bene, sono contenta… però si immagini nel frequentare le persone che sono rimaste mie amiche che non hanno più la gioia di sentire il profumo dei figli’

ha concluso Elena Santarelli.