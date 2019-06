Elena Santarelli tra giochi e vestitini per neonati ‘Terzo bebè in arrivo’: impazza il gossip sui social – Foto

Elena Santarelli tra giochi e vestitini per neonati ‘Terzo bebè in arrivo’:...

Elena Santarelli in dolce attesa? La foto pubblicata dalla showgirl scatena il gossip, ecco le parole di una fan

La showgirl laziale, Elena Santarelli, è in attesa del terzo figlio? lo scatto pubblicato su Instagram scatena il gossip, ecco le parole di una fan sui social.

Elena Santarelli, mamma felice

Uno dei volti più amati sui social è quello della showgirl di Latina, Elena Santarelli. La conduttrice laziale, nonostante la sua giovane età,vanta già una brillante carriera in veste di showgirl, modella, attrice e conduttrice. Dopo un periodo buio, è riuscita a ritrovare la felicità persa. Nel 2017, la showgirl ha scoperto che il suo primogenito, Giacomo nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, aveva un tumore cerebrale. Da allora, ha deciso di condividere la sua lunga battaglia insieme al suo figlio contro la malattia e non ha mai smesso di informare i suoi fan sulle condizioni di salute del piccolo.

Qualche settimana fa la notizia che tutti i suoi fan attendevano da tempo. Elena Santarelli ha annunciato, tramite i social, che Giacomo è finalmente guarito. Dopo un terribile periodo, la showgirl ha ritrovato il sorriso e non ha mai smesso di sperare in un futuro migliore.

La showgirl in dolce attesa? La foto che scatena il gossip

Dopo il dramma familiare vissuto, la conduttrice di Italia Si condivide una serie di scatti in cui mostra di essere una mamma veramente felice. Uno degli ultimi scatti pubblicati da Elena Santarelli ha scatenato il gossip. Nel dettaglio, la showgirl laziale ha condiviso una foto che la immortala in un negozio di vestiti per neonati. Ai numerosi fan della conduttrice non è sfuggito questo dettaglio e una fan ha commentato così la foto: