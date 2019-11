‘È andato via di casa perché prendevo la pillola’: Elena Santarelli, la confessione intima della showgirl

Elena Santarelli si confessa la Maurizio Costanzo Show. La Showgirl latinese racconta l’aneddoto privato al pubblico: ‘È andato via di casa perché prendevo la pillola’

Elena Santarelli è tra le showgirl più seguite della Tv Italiana. Molto attiva sui social, nell’ultimo periodo si è raccontata e ha condiviso col suo pubblico la malattia del figlio Giacomo il quale dopo una lunga lotta contro un tumore cerebrale attualmente è in follow up.

Una storia che ha voluto racchiudere tra le pagine di un libro ‘Una mamma lo sa’, il cui ricavato è destinato alla ricerca del Progetto Heal di cui è madrina d’onore.

La showgirl latinese è stata recentemente ospite dal celebre giornalista Maurizio Costanzo, conduttore dell’omonimo Show, l’iconico ‘Maurizio Costanzo show‘. Qui ha voluto raccontarsi, passando per alcuni aneddoti appartenenti al suo privato. Scopriamo di più.

Elena Santarelli si confessa: ‘È andato via di casa perché prendevo la pillola’

La Showgirl latinese si è raccontata in una lunga intervista al Maurizio Costanzo Show. La Santarelli ha condiviso col pubblico quello che è il rapporto tra lei e i suoi genitori, soffermandosi in maniera particolare al rapporto con suo padre.

Un rapporto ‘non troppo complicato’ avendo scelto all’età di quasi 17 anni anni la strada di modella che ha comportato l’abbandono del tetto familiare in piena adolescenza:

‘Sono andata a Milano e papà era molto dispiaciuto, un po’ arrabbiato che andassi a Milano a fare la modella, però aveva tanta fiducia in me. Secondo me se lo sentiva che non avrei fatto cavolate’

Poi prosegue rivelando un’aneddoto privato al conduttore e ai telespettatori in diretta. Ha raccontato così del giorno in cui suo padre scoprì che stava assumendo la pillola anticoncezionale. Il padre non ne fu tanto felice quando ne venne a conoscenza, ecco perchè:

‘Eravamo a cena a casa e, dopo cena, tiro fuori questa scatolina. Lui mi fa: ‘Cosa stai prendendo?’. E io: ‘La pillola!’’

e ancora, dopo lo sguardo dispiaciuto e interdetto del padre, il quale cercò in quel momento di capire se la madre della showgirl ne fosse o meno a corrente:

‘Gli ho detto che mamma mi aveva accompagnato a fare la visita, lui ha tirato un pugno sul tavolo, è uscito fuori dalla porta ed è tornato dopo due giorni. Era arrabbiatissimo’

una brutta tegola per l’uomo, il quale si risentì per non essere stato interpellato in una scelta importante e personale della figlia:

‘Si era arrabbiato perché non era stato coinvolto nella decisione di prendere la pillola, ma a 18 anni uno può anche prenderla da solo’

Elena Santarelli: ‘Quando ha saputo di Bernardo mio padre si è sentito male’

L’intervista prosegue passando alla sfera sentimentale della showgirl Latinese, alla quale Maurizio Costanzo ha chiesto se il padre avesse mai ‘messo bocca’ sui suoi fidanzati:

‘A casa mia sono tutti romanisti e papà, quando ha saputo che stavo con Bernardo Corradi, si è sentito male perché ha giocato nella Lazio’

poi prosegue, rivelando che in realtà il padre l’aveva sempre seguito, quello che ora è il marito di sua figlia, nelle interviste e aveva sempre rimarcato in quelle occasioni il suo fascino nel parlare ed interloquire con i giornalisti:

‘Io mi frequentavo di nascosto e nessuno sapeva di Bernardo, e guardavamo un’intervista di Bernardo che giocava al Manchester City’

e ancora, racconta:

‘Papà guarda l’intervista e dice: ‘Questo ragazzo è proprio un poeta, come parla bene, mi piacerebbe averlo come genero’’

poi prosegue rivelando che il padre non ha saputo sin da subito della sua frequentazione con Bernardo Corradi con cui oggi è felicemente sposata e ha messo su famiglia:

‘Non lo sapeva, però il caso ha voluto che facesse questo commento, allora gli ho detto che mi frequentavo con Corradi da due mesi’

Ad oggi hanno un bellissimo rapporto e di ‘adorano’ conclude Elena Santarelli.