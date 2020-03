Chi è Elena Morali, l’ex pupa e showgirl, nota per la sua partecipazione a numerosi reality show e per i suoi vari flirt con personaggi del mondo dello spettacolo

Scopriamo tutti i segreti di Elena Morali, dal percorso accademico alla carriera, fino ad arrivare ai flirt.

Chi è Elena Morali

Nasce il 28 gennaio del 1990 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Si diploma presso il liceo sociale e lavora come hostess e promoter.

Sin da giovane vuole entrare nel mondo dello spettacolo italiano, così a diciassette anni partecipa a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Padania e Miss Universo: nel 2008 vince la fascia di Miss Ciclismo.

Nel 2010, partecipa alla seconda edizione del reality show “La pupa e il secchione”, in coppia con Fulvio De Gennaro. Diventa valletta nella seconda edizione del programma “Matricole e meteore”, condotto da Nicola Savino e Juliana Moreira.

Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista per alcuni programmi televisivi, entra nel cast di Chiambretti Night come ballerina. Nel 2011 partecipa come concorrente nel reality show “Uman – Take Control!”.

Dal 2010 è tra i protagonisti di Colorado, prima come coloradina, poi come conduttrice e protagonista di alcuni sketch. Nel 2018 è una concorrente del reality show L’isola dei famosi.

Vita sentimentale e gossip

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la showgirl ha avuto numerosi flirt.

Nel 2010 è stata fidanzata con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader della Lega Umberto Bossi. Altri flirt che le sono stati attribuiti, quelli con Mario Balotelli, Jorge Lorenzo e il rapper Gue Pequeno.

Dal 2017 a novembre 2019 è fidanzata con Gianluca Fubelli, comico di Colorado, conosciuto come Scintilla. La showgirl ha dichiarato di aver portato avanti una relazione a tre, con Scintilla e Daniele Di Lorenzo.

A fine febbraio 2020 l’ex pupa confessa di avere una relazione con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. Durata soli 23 giorni, la liaison tra i due sembra essersi conclusa nel marzo del 2020.