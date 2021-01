Edoardo Vianello, la sconvolgente verità sulla morte della figlia

L’amatissimo cantautore è intervenuto di recente nell’arco del talk Show di Eleonora Daniele.

Tra attualità e vita privata, Edoardo Vianello è tornato a parlare della tragica morte di sua figlia Susanna, scomparsa lo scorso 7 Aprile a causa di un tumore.

Una morte inaspettata che ha profondamente scosso e turbato il cantante, il quale, vittima suo malgrado di un evento definito innaturale per un genitore, quale quello di vedere un figlio morire, non ha ancora metabolizzato il gravissimo lutto.

Tutta la verità sulla tragedia, rivelata durante l’iconica trasmissione di Rai 2.

Non riesce a trattenere le lacrime, l’artista romano, appare ai telespettatori terribilmente provato per l’inaspettata e prematura scomparsa della figlia Susanna.

‘Difficile da mandare giù’ rivela il cantante, che tutt’oggi non riesce ad immaginare una vita senza di lei restando sempre in attesa di una telefonata. La drammatica verità:

‘È stato inaspettato. Non c’erano stati segnali. Una catastrofe sulla mia vita così pesante non me l’aspettavo, difficile da mandare giù’