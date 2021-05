E’ guerra tra Roberta Di Padua e Veronica Ursida: lo scontro via...

Lo scontro sui social tra Roberta e Veronica è diventato virale, scopriamo cosa è accaduto.

L’ex conoscenza di Riccardo Guarnieri ha preso dei provvedimenti legali verso Veronica e altre tre dame del trono over.

Roberta Di Padua, querela 4 volti di Uomini e Donne

Ieri sera Aurora Tropea, Anna Tedesco, Veronica Ursida e Maria Tona hanno deciso di fare una live su Instagram.

Per chi non ricorda, sono state le dame del trono over più discusse del programma di Uomini e Donne.

Tutte e quattro i volti hanno lasciato il programma già da un bel po’ di tempo.

Le donne hanno parlato per ben più di un’ora dei loro pensieri, della loro vita privata e anche di Roberta Di Padua.

Tutto è nato da un follower che ha chiesto ad Aurora:

“Raccontaci cosa è successo, perché Roberta ti ha alzato le mani?”.

L’ex dama ha quindi risposto alla domanda e ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti che hanno molto infastidito la Di Padua, per questo ha deciso di agire per vie legali.

Ad annunciare questa decisione è stata proprio lei nelle sue stories Instagram dove ha spiegato:

“Sono a casa del mio avvocato per buttare giù qualche querela, così qualcuno si dà una calmata. Quanta tristezza, possibile che quando si fanno le dirette non si riescono a trovare altri argomenti, sempre gli stessi falsati? “.

Dopo questo avviso di Roberta, Veronica Ursida ha voluto rispondere attraverso le sue stories Instagram: scopriamo cosa ha detto.

Veronica Ursida contro Roberta Di Padua

Pochi minuti fa, l’ex dama del trono over ha deciso di rispondere a Roberta Di Padua, dato che si è scatenata un’enorme polemica, Veronica ha affermato:

“Visto che si accompagnano da amiche avvocati, le minacce sono perseguibili dalla legge e l’avvocato dovrebbe saperlo, quindi consigliare di evitare di fare minacce.”

Aggiunge:

“Probabilmente questo polverone che adesso si vuole alzare contro la diretta di ieri sera, le servirà per mettere a tacere alcune cose che venivano dette contro di lei dopo alcune anticipazioni che sono uscite ultimamente.”

Veronica si riferisce all’uscita di alcune anticipazioni del programma di Maria De Filippi, dove Riccardo Guarnieri avrebbe raccontato che lui e Roberta hanno finto di essere in crisi per un patto economico.

Non è affatto un bel periodo per la Di Padua, Maria De Filippi dirà la sua a riguardo? lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.