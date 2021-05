La conduttrice del reality, risponderà alle forti accuse del’ex naufrago? scopriamo cosa è successo.

Durante la puntata de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar e Ilary Blasi si sono punzecchiati a vicenda, finendo a un vero e proprio scontro.

La conduttrice ha inizio puntata ha tirato una velenosa frecciatina al modello dagli occhi di ghiaccio, dicendo:

“Avevi detto che non saresti più venuto invece sei attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma. Dai Akash bentornato.”

Una frase che ha molto infastidito l’ex naufrago, infatti ha subito risposto con un atteggiamento freddo:

“Posso parlare? Io non sarei più venuto, io l’ho dichiarato e lo dico anche qui in faccia a tutti: per me non c’è rispetto“.