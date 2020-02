Prescrizione: Nicola Zingaretti attacca Italia Viva

Il caso prescrizione rischia di “spaccare” la maggioranza di Governo e, intanto, il segretario del PD, Nicola Zingaretti, attacca Italia Viva e i “renziani”.

L’attacco di Zingaretti è avvenuto dopo l’annuncio del Partito di Renzi:

Nicola Zingaretti sottolinea:

“[..] questa situazione sta diventando veramente insopportabile, ma non per il Pd ma per gli italiani che chiedono un governo di persone serie. È tempo di uno scatto in avanti, si chiuda questa fase è rimettiamoci in sintonia col paese”.