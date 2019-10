Bruno Vespa, “duello” Salvini – Renzi: un sondaggio decreta il vincitore

Il duello Salvini Renzi nel salotto di Porta a Porta con Bruno Vespa, che ha inchiodato davanti alla Tv milioni di italiani, ha un vincitore?

La sfida televisiva disputata da Bruno Vespa tra Matteo Salvini e Matteo Renzi ha un vincitore, almeno secondo gli italiani.

La sfida tra i due leader

Una serie di botta e risposta quello che ha visto sfidarsi da un lato il leader leghista, Matteo Salvini, dall’altro il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. È Salvini il primo a prendere parola ed attaccare, sbandierando la sua idea d’Italia, molto lontana da quella della sinistra. Di tutta risposta, Renzi mette in discussione la carriera politica dell’avversario:

”È 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è la politica degli spot”.

La discussione continua col leader leghista che torna con uno dei suoi cavalli di battaglia: i migranti.

“Se io ho il 33 e lui il 3% vuol dire che qualcosa ho fatto. Gli italiani non sono mica scemi. Epoca Renzi 500mila sbarchi, epoca Salvini 28mila.”

Chi ha vinto il duello?

Un confronto acceso, seguito da milioni di italiani e che, secondo un sondaggio Index avrebbe anche un vincitore. Per gli italiani la vittoria è del leader leghista, Matteo Salvini, anche se con un distacco minimo dal suo avversario. “Un 38 per cento contro un 37,6 per cento”.

Sono questi i numeri ottenuti dal sondaggio di Index Research, diffusi dalla trasmissione Piazzapulita di Corrado Formigli. Il 24 per cento degli italiani ha dichiarato di non aver seguito la trasmissione di Vespa e quindi di non poter decretare la vittoria per l’uno o per l’altro. Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ha ribadito di non avere nessuna invidia per il duello Salvini Renzi. Piuttosto, ambirebbe ad un bel confronto tra il premier Conte contro il leader leghista o vedere Zingaretti contro Di Maio. Personaggi politici che ambiscano alla stessa leadership.

Ecco il tweet diffuso dalla trasmissione in onda su La7.