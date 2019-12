Due ragazze travolte e morte nella notte a Ponte Milvio: autista sotto choc

Due ragazze travolte da un’auto e morte questa notte a Ponte Milvio. Ma cosa è accaduto?

Un episodio agghiacciante accaduto questa notte dove due ragazze sono state travolte e morte sul colpo a Ponte Milvio.

Aggiornamento ore 10.30

Il giovane ragazzo è stato sottoposto ai test per determinare eventuale assunzione di droga oppure alcol. Il Pm ha nel mentre aperto un fascicolo per omicidio stradale ed è ancora in corso l’indagine per capire la dinamica di quanto accaduto questa notte.

Aggiornamento ore 8.30

Le due ragazzine avevano 16 anni mentre l’autista – che si è fermato per i soccorsi – ha 20 anni. Continuano le indagini per ricostruire la dinamica del terribile incidente.

Autista investe e uccide due ragazze

Era passata la mezzanotte da pochi minuti quanto a Ponte Milvio queste due amiche hanno attraversato la strada. Dall’altra parte un’auto che le ha travolte facendole sbalzare sull’asfalto.

L’autista si è immediatamente fermato e ha lanciato l’allarme chiamando il 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto si sono trovati davanti a queste due giovani donne oramai prive di vita, dopo il violento impatto con l’auto.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia che – come evidenzia Repubblica – ha preso in consegna l’autista per chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una primissima ricostruzione, forse a causa della pioggia battente è stato impossibile per l’autista vedere le due giovani mentre attraversavano la strada o frenare in tempo, visto l’asfalto completamente scivoloso. Resta ora da chiarire la dinamica con l’indagine affidata alla Polizia Locale del Gruppo Parioli.

Ulteriori informazioni nelle prossime ore.

In possibile aggiornamento