Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma lei non indossa vestiti firmati Gucci, il motivo lo ha rivelato nelle sue stories Instagram poche ore fa.

Come tutti sapranno o avranno intuito dal cognome dell’ex naufraga, Drusilla proviene da una famiglia molto importante, esponente della famosa casa di moda conosciuta in tutto il mondo.

Lei è la figlia di Stefania ed Uberto Gucci, nonché pronipote del fondatore della casa, Guccio Gucci.

Il nonno Roberto, figlio di Aldo a sua volta figlio del fondatore della maison, sposò la Duchessa Drusilla de’ Caffarelli, per questo la naufraga si chiama proprio così.

La famiglia dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è molto riservata, però sua madre Stefania è parecchio attiva sui social e sul suo profilo Instagram mostra sempre il suo lavoro.

La donna è una consulente di moda e di lusso e ama viaggiare, anche sua figlia ha ereditato questa passione.

La pronipote del fondatore di Gucci Guccio, è anche però una ragazza semplice e grande amante della morte, come ha raccontato nel reality.

Nel suo profilo Instagram possiamo notare che non ostenta la sua ricchezza nonostante sia molto curata e attenta al look.

Di lei non sappiamo molto, ma da quando è uscita dal programma di Ilary Blasi, Drusilla è sempre più social e piano piano si sta facendo conoscere ai suoi 55 mila follower.

Dimostrando di essere davvero molto umile, malgrado sia l’erede di una storica maison di moda, conosciuta in ogni parte del mondo.

Proprio ieri ha detto la sua sul famoso brand di famiglia, scopriamo quali sono state le sue parole.

La giovane modella ed ereditiera è diventata molto social da quando ha abbandonato L’Isola dei Famosi.

Proprio ieri, un fan le ha posto una domanda abbastanza scomoda, alla quale lei ha saputo rispondere senza nessun problema.

La domanda è stata “Ma perché non indossi nulla Gucci?” e Drusilla ha risposto:

“Non è vero che non indosso nulla Gucci, diciamo che non nutro l’esigenza di avere il mio nome stampato addosso, o in generale quello di altri brand. Non sono cose a cui faccio caso.”