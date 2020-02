Bruciato vivo insieme ai figli: omicidio-suicidio per l’ex stella del Rugby?

Dramma in Australia: ex stella del rugby Rowan Charles Baxter è morto insieme ai suoi tre figli ed alla moglie

Un tentativo di omicidio-suicidio quello che ha visto come protagonista l’ex stella del rugby Rowan Charles Baxter morto con la moglie 31enne e i tre figli di età inferiore ai 10 anni.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti sarebbe stato proprio lo stesso sportivo a dare alle fiamme l’auto a bordo della quale viaggiava insieme alla famiglia.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è morto immediatamente in seguito al divamparsi delle fiamme del veicolo.

La moglie, dopo essere sopravvissuta in un primo momento, è deceduta dopo qualche ora dopo in ospedale, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla.

Dramma Australia: ipotesi omicidio-suicidio

Lo stesso Baxter avrebbe appiccato l’incendio alla vettura: i Vigili e la Polizia giunti sul luogo del drammatico evento hanno trovato a bordo dell’auto i corpicini dei tre bambini e quello del padre.

Dai primi esami della polizia scientifica sul petto dell’ex rugbista erano presenti delle ferite profonde auto-inflitte con un pugnale.

Secondo quanto riporta l’ABC Australia la coniuge 31enne dello sportivo, alla guida dell’auto, sarebbe riuscita a tentare di scappare dalla vettura durante il rogo appiccato dallo stesso marito.

Secondo la ricostruzione di alcuni automobilisti-testimoni, la donna avrebbe gridato:

“Mi ha versato la benzina addosso”.

Nonostante l’immediato soccorso e ricovero in ospedale anche la stessa donna è deceduta qualche ora dopo per le gravi ferite e ustioni.

Dramma Baxter Australia: l’intervento del Ministro Scott Morrison

“Il mio pensiero va alle famiglie e alla comunità che attraversano questo momento tragico e ai soccorritori si trovano ad affrontare questa scena sconvolgente”,

ha detto il primo ministro Scott Morrison, che è intervenuto a proposito della drammatica vicenda che ha coinvolto l’ex rugbista della nazionale.

Che cosa abbia spinto lo sportivo a questo estremo gesto è ancora tutto da chiarire.

Voci da verificare riportano che la coppia da alcuni mesi stesse discutendo per una possibile separazione e per la custodia dei bambini.