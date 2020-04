Dramma a Foggia, morto un bambino di 8 anni: attesa autopsia

Dramma all’alba di ieri a Foggia, dove un bambino di 8 anni è morto in seguito ad un malore improvviso. Disposta l’autopsia sul corpo del piccolo.

Una tragedia improvvisa quella che ha colpito l’intera città di Chieuti, in provincia di Foggia, dove un bambino di appena 8 anni è morto dopo essersi sentito male mentre era a casa con i suoi genitori. A nulla sono valsi i soccorsi immediati: per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Bambino di 8 anni morto a Foggia

Un malore che non gli ha lasciato scampo: è il drammatico destino toccato ad un bambino di 8 anni di Chieuti, paesino in provincia di Foggia, morto all’alba di ieri.

Come riporta anche Fanpage, pare che il piccolo Florian, figlio di due braccianti dell’Est si sia sentito male già la sera precedente, dopo aver cenato.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, ed il bambino è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso, che potrebbe essere legato ad una malformazione cardiaca o ad una peritonite. Sono queste le prime ipotesi sulla morte del piccolo, che prima di ieri non aveva mai manifestato segnali di malessere.

Disposta l’autopsia

Nell’abitazione del piccolo sarebbero arrivati anche i Carabinieri. Alcune fonti locali parlano di tamponi fatti fare sia alla famiglia del bimbo, che al piccolo stesso, purtroppo per lui post mortem.

I test per il Covid-19 sono ormai consuetudine per accertare o meno la presenza dell’infezione del coronavirus, soprattutto nel caso di decessi come quelli del piccolo.

La salma del bambino si trova ora all’ospedale di San Severo, in attesa dell’esame autoptico, che potrebbe essere eseguito già nei prossimi giorni e potrebbe fornire dettagli importanti sul suo decesso.