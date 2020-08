Donna scomparsa nel cremasco, ritrovata auto bruciata

È ancora giallo sulle sorti della donna di 39 anni scomparsa dal cremasco da ormai 48 ore. Questa mattina i resti della sua auto, una Fiat Panda, sono stati trovati bruciati.

Non è ancora certo se si tratti di dolo o se ci sia stato un guasto all’interno della vettura, che ha scatenato le fiamme. La donna ha lasciato il figlio 15enne a casa di amici, prima di sparire nel nulla.

Scomparsa una donna di 49 anni

Un giallo che sembra ricordare la vicenda di Viviana Parisi quello che da oltre 48 ore sta tenendo con il fiato sospeso una cittadina del cremasco, da cui è scomparsa una donna di 39 anni.

La donna ha accompagnato il figlio 15enne a casa di amici, poi di lei si sono perse le tracce. Come riferisce Tgcom24, questa mattina l’auto della 39enne, una Fiat Panda, è stata trovata bruciata.

Sono in corso accertamenti per capire se sia stata data alle fiamme o se si sia bruciata per qualche guasto al sistema elettrico.

Nelle ricerche della donna sono impegnati i militari dell’Arma, volontari della Protezione Civile e vigili del fuoco.

“Allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi”,

ha fatto sapere il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante del Nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cremona.

La donna, separata dal marito, ha lasciato a casa di amici il figlio 15enne prima di sparire nel nulla. È ancora giallo su quella che sembra essere, almeno stando alle prime ricostruzioni, una fuga volontaria della donna.