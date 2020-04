Donald Trump, linea dura sul coronavirus: “Sarà la settimana più dura”

Per Donald Trump inizia la settimana più dura del coronavirus da affrontare al meglio. Ecco le sue parole.

Il Presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa dove ha evidenziato che la prossima settimana sarà la più dura di tutto questo periodo.

La conferenza stampa del Presidente americano

Il Presidente americano ha tenuto una conferenza stampa dove ha chiesto a tutti i cittadini di avere pazienza perché la prossima sarà la settimana più dura e più preoccupante:

“Questa sarà probabilmente la settimana più dura e la prossima sfortunatamente ci saranno molti decessi, ma ma saranno comunque molti meno rispetto a quelli che avremmo avuto non si fosse fatto nulla”

La situazione dove c’è più emergenza e criticità è New York, dove ora gli ospedali chiedono aiuto essendo al collasso totale: le richieste di respiratori e posti aggiuntivi per la terapia intensiva sono all’ordine del giorno:

“new york è il più caldo di tutti i fronti”

Per questo motivo il Presidente ha sottolineato che il Governo è a lavoro per raccogliere tutto il materiale sanitario possibile per fronteggiare l’emergenza:

“ora ne abbiamo 10.000 mila accumulati lì vicino di respiratori e li porteremo a new york city”

In queste ore sono in arrivo anche mille militari che opereranno dove è maggiormente richiesta la loro presenza.

Per quanto riguarda le mascherine, le stesse sono state requisite:

“potreste chiamarla ritorsione perchè è quello che è. se lo persone non lo fanno, saremo duri molto duri”

Trump invita oltremodo i media a non diffondere le fake news, perchè crea panico e malessere ancora più grave di quello che già è presente.