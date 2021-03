Domenica in tv, spoiler incredibili sui programmi in onda il 7 marzo...

Ecco cosa accadrà e chi saranno gli ospiti delle principali trasmissioni che andranno in onda domenica, 7 marzo 2021.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alle principali trasmissioni della domenica, che intratterranno il pubblico televisivo.

Si tratta di Domenica In, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e 90 giorni per innamorarsi e poi….

Anticipazioni tv: gli spoiler di Domenica In

Domenica, Mara Venier andrà in onda con un nuovo appuntamento di Domenica In, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

Lì avrà l’occasione di intervistare e di far esibire tutti gli artisti in gara a Sanremo 2021 e soprattutto il vincitore della kermesse musicale.

La trasmissione, però, cambia orario: non andrà in onda come di consueto alle ore 14.00. Questa volta, le sarà dato il via alle ore 15.35.

Prima, infatti, verrà trasmessa la Santa Messa del Papa nello stadio di Franso Hariri di Erbil.

Anticipazioni tv: 90 giorni per innamorarsi e poi… e Domenica Live

Nella prossima puntata di 90 giorni per innamorarsi e poi…, si riuniranno varie amatissime coppie.

Tra queste, Angela e Michael che stanno provando a risolvere i loro problemi di fiducia e Colt, che si scontrerà con le sue ex.

E ancora vi saranno Asuelu, che dovrà fare i conti con le problematiche derivanti dalla pandemia, e Kalani, che si interrogherà sul suo matrimonio.

Infine Tania, che criticherà Syngin, e Michael che vorrà ottenere qualcosa da Skyla, la figlia di Angela.

Per quanto riguarda Domenica Live, Barbara d’Urso ha dichiarato:

“Domenica Live, il 7 marzo, avrà una veste particolare… Faremo Domenica Vintage… Abbiamo ripreso le interviste più amate del passato e le riproporremo…”

Per quanto riguarda Live – Non è la d’Urso, la conduttrice ha rivelato che sarà una puntata choc, della quale non ha voluto svelare nulla.