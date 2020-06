Arriva l’ennesima intervista a Stefano De Martino. La conduttrice Mara Venier potrebbe far luce sulla crisi sentimentale tra Stefano e Belen, che nasconde ancora tante zone d’ombra.

Non bastava la deludente ospitata di domenica scorsa. Oggi pomeriggio arriverà l’ennesima intervista a Stefano De Martino, ex protagonista di Amici e attuale conduttore di Made in Sud. Mara Venier ci prende gusto e, per la seconda settimana di fila, invita l’esuberante napoletano.

Stefano De Martino torna ancora una volta nello studio di Mara Venier

Stefano De Martino sarà di nuovo il protagonista assoluto di Domenica In, storica trasmissione d’intrattenimento di Rai Uno. Esattamente una settimana fa, la presenza dell’ex marito di Belen Rodriguez aveva calamitato l’attenzione mediatica. Ma adesso ecco che arriva il bis.

Un quesito sta attanagliando i fan della coppia più chiacchierata del momento: il verace napoletano si lascerà andare a rivelazioni inedite, rischiando di provocare il tracollo definitivo della sua relazione con la showgirl? Forse. Sulla questione potrebbe metter bocca lei: la rassicurante Zia Mara.

Tuttavia, i telespettatori di Rai Uno non sono degli emeriti babbei. Sanno bene che scarseggiano le probabilità che De Martino metta in piazza i dettagli privati della sua relazione di coppia. Si tratterà, dunque, dell’ennesima versione di qualcosa che abbiamo già visto.

Domenica In, ennesima intervista a Stefano De Martino: strategia televisiva di Rai Uno?

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo trabocchetto di Rai Uno volto a replicare lo splendido share televisivo dell’ultima puntata. Domenica 14 giugno, infatti, i telespettatori di Domenica In sono rimasti aspramente insoddisfatti della deludente ospitata di Stefano De Martino.

Questa volta, dopo vari tentativi andati a vuoto, i fan della coppia potrebbero riuscire a captare qualche informazione in più sull’ingarbugliata soap opera Rodriguez-De Martino. Il pubblico di Zia Mara è disorientato e non ha certo bisogno di ulteriori interviste-tranello.