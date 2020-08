Secondo insistenti indiscrezioni, il successo riscosso dalla presenza di Stefano De Martino a Domenica In avrebbe spinto Mara Venier a prenderlo in considerazione per la nuova stagione del talk domenicale.

Una strepitosa novità a Domenica In, il leggendario talk d’intrattenimento della domenica pomeriggio di Rai Uno, condotto da Mara Venier. Le indiscrezioni corrono sul web e si intrecciano al prossimo palinsesto 2020-2021.

Porte spalancate per Stefano De Martino? Si vocifera che a settembre, fianco a fianco con l’amatissima Zia Mara, potrebbe esserci anche l’esuberante napoletano, co-conduttore di Made in Sud ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Domenica In, mossa spacca-share della Rai: Stefano De Martino al fianco della Venier

L’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe aver ricevuto una proposta di collaborazione da parte di Mara Venier, che stando alle indiscrezioni lo vorrebbe nel cast fisso per l’intera stagione. A muovere la conduttrice non ci sarebbe soltanto un intenso rapporto d’amicizia con De Martino, ma una possibile strategia mediatica.

Si vocifera di strategie televisive messe a punto ai piani alti di Viale Mazzini, favorevoli al coinvolgimento del conduttore partenopeo al fianco della sessantanovenne veneta. Già, perché Rai Uno potrebbe seriamente dar conto dell’ultima, peculiare, richiesta di Mara Venier: ingaggiare Stefano De Martino.

La storica presentatrice di Domenica In, per inciso, non ha mai fatto mistero dell’immensa simpatia nutrita per l’ex ballerino di Amici. La spifferata è stata divulgata in anteprima dal settimanale di cronaca rosa Diva e Donna. All’interno della rubrica “Sussurri fra divi” si legge:

“La conduttrice mentre si riposa dopo l’intervento al piede in villeggiatura a Forte dei Marmi, sta cercando il ruolo adatto per De Martino a Domenica In. Un ruolo inedito, tagliato su misura per lui che si appresta a essere conteso dai palinsesti, anche se qualcuno storce il naso per la sua troppa visibilità dovuta al presunto triangolo con Belen e Alessia Marcuzzi”

De Martino accetterà? Chissà. Al momento attuale sembra che l’ex marito di Belen Rodriguez non abbia né confermato né smentito i rumors. “Se son rose…” lo rivedremo ogni domenica pomeriggio su Rai Uno.