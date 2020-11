DOC-Nelle tue mani, anticipazioni ultima puntata: bebè in arrivo?

Cosa accadrà nel finale di stagione di DOC-Nelle tue mani: una gravidanza inaspettata per Agnese, Giulia oppure per Elisa. Anticipazioni puntata 19 novembre 2020.

Il 19 novembre 2020 andrà in onda una strepitosa puntata di fine stagione per la fiction DOC-Nelle tue mani: ecco tutte le anticipazioni.

Una gravidanza inaspettata sarà il culmine di questo finale di stagione? Scopriamo cosa succederà.

Anticipazioni DOC-Nelle tue mani puntata 19 novembre 2020

La fiction di DOC-Nelle tue mani si appresta a terminare, il 19 novembre andrà in onda il finale di stagione. Sul web si leggono svariate anticipazioni in merito e sembra che ci sarà un gran colpo di scena: una gravidanza.

Sono molte le donne che fanno parte del cast che davanti ad un eventuale test di gravidanza positivo si vedrebbero la vita cambiata e rivoluzionata, ma a chi capiterà tutti i telespettatori si chiedono.

Si legge su Optimagazine.it che i due personaggi femminili più papabili sono senza dubbio Agnese e Giulia e per entrambe una notizia del genere potrebbe cambiargli la vita.

Agnese o Giulia? Chi è incinta

Agnese si è lasciata travolgere dalla passione carnale con il suo ex marito Andrea per poi tornare alla vita normale con il suo compagno malgrado i sentimenti che prova per il Dottor Fanti. I due hanno avviato le pratiche per adottare un bambino ma se lei aspettasse invece il figlio di Andrea Fanti? Le cose si complicherebbero notevolmente.

Giulia invece è fortemente delusa dal comportamento di Andrea. L’affascinante dottoressa si sente in crisi perché vede che il cuore di Andrea vede solo la sua ex moglie Agnese. Giulia, ferita e delusa, decide quindi di lasciarsi ammaliare dal corteggiamento del suo collega Lorenzo andando a letto insieme.

Lei vorrebbe una storia prettamente fisica senza sentimenti poiché il suo cuore appartiene ad Andrea e questo Lorenzo lo ha ben compreso. In risposta a ciò Lorenzo si tira indietro, vorrebbe di più da lei che solo sesso ma potrebbe essere che il loro incontro possa aver dato vita ad un bimbo?