Dimmi come cammini e ti dirò che personalità hai

Il Test della camminata rivela aspetti nascosti del tuo carattere che nemmeno tu conosci. Quali aspetti della tua personalità emergono dalla tua camminata?

A quale immagine somigli quando cammini, 1 2 o 3?

Il test della camminata

La tua camminata somiglia alla figura 1

Sei una persona solare e giocarellona che ama far sorridere il prossimo!

Adori trascorrere il tempo con i tuoi amici e farli divertire, sei l’anima della festa.

Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno e sei un inguaribile ottimista, ogni ostacolo e difficoltà sul tuo cammino sono un’opportunità da cogliere.

Ti adatti facilmente alle situazioni, la routine ti annoia e sei sempre alla ricerca delle novità più allettanti.

Da bravo edonista ami i piaceri della vita e soprattutto quelli della tavola!

Il tuo punto debole? Non seguire regole e limitazioni potrebbe portarti troppo fuori rotta e d essere un eterno burlone potrebbe non farti prendere sul serio dagli altri. A volte nella vita si esige rigore e serietà!

La tua camminata somiglia alla figura 2

Sei una persona timida e introversa, ti muovi a piccoli passi camminando curva nella quotidianità così come nella vita.

L’ansia che la società ti trasmette ti opprime e troppo spesso ti frena nel fare quel passo più lungo della gamba che potrebbe determinare la svolta che tanto cerchi.

Non ami la vita mondana e preferisci vivere nel tuo mondo interiore, circondato da affetti stabili e duraturi che non creano in te stress e ansie.

Sei emotivo e sensibile, a volte insicuro. Stimato per la tua coerenza e la tua umiltà. Se riuscirai a uscire dalla tua confort zone potrai dimostrare a te stesso quello che vali davvero e raggiungere traguardi inaspettati!

Avrai successo se avendo fiducia nelle tue capacità metterai cuore e animo nel tuo lavoro dando il massimo anche oltre ai tuoi limiti.

La tua camminata somiglia alla figura 3

Questa camminata è la più armonica e aggraziata. Ondeggiante e quasi ballerina appartiene ai soggetti più narcisisti ed esuberanti.

Chi cammina così, eretto e spedito verso la meta, è una persona determinata che sa quel che vuole. Esuberante e padrone della scena, spesso un po’ egocentrico sei al sempre al centro del tuo mondo e spesso anche di quello degli altri.

La vena artistica è motivo di successo e soddisfazione, spesso sei troppo superficiale.

Sai cosa vuoi, cosa non vuoi e inquadri subito chi hai davanti: a volte anche troppo in fretta e rischi di giudicare il libro dalla copertina, attenzione alle apparenze!

