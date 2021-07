Diletta Leotta, top attillato e scollatura mozzafiato: la foto conquista tutti

La conduttrice sportiva ha postato una foto che la mostra in una mise seducente. Le sue forme sono esplosive.

Diletta Leotta pubblica spesso scatti che accendono i suoi fan su Instagram.

Di recente, la donna ha postato una foto che la mostra in una versione davvero inedita.

La bellezza intramontabile di Diletta Leotta

Dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo 2020, Diletta Leotta torna a mostrarsi ai fan sui social.

Questa volta, la conduttrice indossa una canotta molto attillata, che lascia intravedere tutto! La scollatura è profondissima e il décolleté a dir poco esplosivo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La didascalia cita:

“Serve tempo e silenzio per rimettere ogni cosa in prospettiva”

Cosa avrà voluto dire con queste parole? Il significato non è chiaro: non emerge la natura della frase, se sia positiva o negativa.

C’è addirittura chi ha supposto una crisi tra lei e il fidanzato Can Yaman. Eppure, i suoi si erano appena mostrati insieme dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo.

Molti, quindi, si sentono di escludere questa possibilità, che farebbe piacere a molti maschietti italiani, specialmente influencer, con i quali sarebbe presente la possibilità di una liaison.

La foto accende i fan

Diletta Leotta è in primo piano, indossa un top nero scollato.

I maschietti non hanno potuto fare a meno di notare come Diletta Leotta sia raggiante nella sua foto in primo piano!

Lo scatto lascia ben poco all’immaginazione e tutti i dettagli bollenti sono in evidenza.

Lo scollo è incredibile, il suo decolleté e i suoi capelli raccolti con le mani conquistano tutti.

E’ risaputo che Diletta Leotta abbia delle forme davvero esplosive, che mette spesso in evidenza nei suoi scatti. Anche questa volta, per la conduttrice sportiva il successo è stato garantito.

Continuate a seguirci per altri post di Diletta Leotta e non solo!