Diletta Leotta in bikini incendia Instagram: una Sirena del Mar Nero –...

In vacanza in Turchia con Can Yaman, Diletta Leotta infiamma i social con la sua ultima Stories. Il bikini striminzito non copre abbastanza.

Diletta Leotta è uno dei volti più amati non solo sul piccolo schermo, ma anche e soprattutto sui social, ove i follower sono in crescente aumento, sfiorando gli 8 milioni.

In questi ultimi giorni, la celebre giornalista sportiva è ritornata sotto la luce dei riflettori a seguito dei suoi ultimi post su Instagram che la vedono felicissima insieme a Can Yaman, la cui storia continua a gonfie vele, al di la di ogni maldicenza sul loro conto.

Diletta Leotta incontra la famiglia di Can Yaman

Vacanze turche per la bella coppia, che pare abbiano ufficializzato la loro relazione, incontrando insieme la famiglia del celebre attore, per un pranzo molto intimo.

Un incontro che avrebbe avuto un riscontro più che positivo, essendo molto piaciuta alla mamma di Yaman, Güldem Yaman, la quale ha pubblicato un dolcissimo scatto della coppia accompagnato dalla didascalia ”Mio figlio e mia figlia!”.

Non solo cene in famiglia, i suggestivi paesaggi turchi sono stati altresì sfondo di foto ad altissimo tasso di sensualità.

Protagonista chiaramente Diletta Leotta che non smette di incantare i suoi follower con le sue forme mozzafiato.

Il decollète esplode nel bikini troppo stretto

Poche ore fa, la 29enne catanese, si è concessa insieme alla sua dolce metà un meraviglioso giro in barca nelle acque cristalline del Mar Nero.

Tra un tuffo e l’altro, Diletta Leotta ha così posato dinanzi all’obiettivo della fotocamera regalando a tutti uno spettacolo senza precedenti e risvegliando le fantasie nascoste del popolo del web.

Da togliere il fiato, la giornalista di DAZN si appoggia alla scaletta della barca. A balzare agli occhi dei followers, il suo bikini rosa all’interno del quale le sue curve prosperose sembrano quasi esplodere.

Una sirena in carne e ossa, che indubbiamente non ha incantato solo Can Yaman, ma tutti i suoi follower sui social!