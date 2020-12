La showgirl e conduttrice paparazzata in città mentre si dirige verso lo stadio con il volto scoperto. Pioggia di critiche per Diletta Leotta.

Che si parli delle sue curve, dei suoi presunti ritocchini o della sua vita sentimentale, Diletta Leotta sa sempre come creare polemiche. La showgirl è stata letteralmente sommersa dalle critiche per via di una sua scelta non proprio civile.

Con la situazione che c’è in giro e che ha condizionata sostanzialmente tutta la vita degli italiani, Diletta ha pensato bene di girare per le vie del centro di Milano, una delle città più colpita dal virus, priva di mascherina.

Diletta Leotta a Milano senza mascherina

Una brutta tegola per la sua immagine. Diletta Leotta è stata letteralmente sommersa dalle critiche per via del suo comportamento poco consono alle regole vigenti.

La speaker radiofonica di Radio 105 mentre si recava a San Siro per lavorare, ovvero prestare la sua voce nel commento della partita tra il Milan e la Fiorentina si è dimenticata di indossare la mascherina. Un gesto che ovviamente non è passato inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Tutto quello che fa, essendo lei bellissima, è sempre sotto gli occhi di tantissime persone.

Diletta non mantiene le distanze

Come se non bastasse già l’assenza della mascherina, Diletta ha fatto chiacchierare anche per il fatto che spesso e volentieri non ha rispettato la distanza di sicurezza cosa anch’essa obbligatoria per la legge attuale. Con più di 7 milioni di follower era ovvio che si accendesse un falò di polemiche.

Il suo atteggiamento ‘strafottente’ non è piaciuto a molti fan che purtroppo a causa della pandemia hanno purtroppo visto, in un modo o nell’altro, la loro vita cambiare per sempre.

Il suo nome ormai rimbalza da una testata giornalista all’altra per via del gossip e che la vede accostata a uomini più o meno importanti per lei. Si vocifera, infatti, che tra lei e King Toretto, il pugile Scardina, sia tornato del tenero. Sarà vero? Chi vivrà vedrà.