Diletta Leotta, lo scatto del seno prorompente manda letteralmente in tilt i fan

Diletta Leotta, lo scatto del seno prorompente manda letteralmente in tilt i...

La conduttrice sportiva manda in estasi i follower con uno scatto che esalta le sue forme perfette e abbondanti.

Diletta Leotta non si smentisce mai, così come non lo fa la sua cerchia di fan che la segue con costanza su Instagram.

Sono ben 7,8 milioni i followers che ogni giorno deliziano la loro vista con scatti incredibili, regalati dalla bellissima e sensuale conduttrice.

Diletta Leotta, foto da sogno

Uno degli ultimi scatti di Diletta Leotta ha letteralmente scatenato i followers e li ha indotti a commentare con apprezzamenti e cuoricini, che sono sicuramente graditi dalla conduttrice sportiva.

Diletta Leotta torna a mostrarsi in occasione della vittoria degli Azzurri all’Europeo 2020. La nazionale ha trionfato nella partita contro l’Inghilterra e Diletta Leotta non è riuscita a contenere il suo incredibile entusiasmo.

La conduttrice, che di solito trasmette i suoi servizi dai principali stadi italiani, questa volta si gode la partita da casa con il fidanzato Can Yaman.

Ed è proprio in quest’occasione che Diletta ha voluto mostrare le sue curve atomiche, apprezzatissime dai maschietti:

“Quelle Notti Magiche che uniscono 🇮🇹🏆”

Il decolleté manda in tilt i fan

Diletta Leotta ha aggiornato il suo profilo su Instagram, pubblicando una foto incredibile, che ha ottenuto circa 253 mila likes.

Lo scatto seducente in questione mostra Diletta assieme al fidanzato Can Yaman. Lei indossa un top attillato a fiori, che mette in evidenza il décolleté esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

I suoi fan hanno immediatamente riempito di commenti la foto e si sono invitati a vicenda a zoomare lo scatto per vedere ciò che non può essere visto bene da lontano.

Diletta Leotta si conferma una presenza importante sui social e sa sempre come colpire nel segno! E’ considerata, non a caso, una delle donne italiane più belle di sempre.